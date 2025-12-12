Тежки боеве и в Покровск, който беше обявен за превзет от Русия, горяща колона от военна техника на пътя

Кадър Х

Украинските сили спряха мащабна руска атака срещу източния град Покровск, като унищожиха цяла бронирана колона при навлизането ѝ в града.

Новопубликувани кадри, заснети от дрон, показват десетки унищожени и горящи военни машини по пътя в този стратегически важен град, предаде

Битката за Покровск, който е ключов логистичен център в Донецка област, продължава повече от година, предаде Новини.бг.

Въпреки че Владимир Путин наскоро обяви превземането на града, украински официални лица твърдят, че това изявление е имало за цел да повлияе на мирните преговори и да убеди Доналд Тръмп в неизбежността на руската победа.

Като доказателство, че градът не е паднал, Киев настоява, че силите му все още държат позиции в северната му част.

Преди инвазията през февруари 2022 г. в Покровск са живели 60 000 души.

Неуспешен руски пробив

В сряда украински командири съобщиха за необичайно голяма руска механизирана атака в самия град, където според оценките Москва е съсредоточила около 170 000 войници, предаде Новини.бг

„Руснаците използваха бронирани машини, автомобили и мотоциклети. Конвоите се опитаха да пробият от южната към северната част на града“, съобщи украинският 7-и корпус за бързо реагиране.

Превземането на Покровск, разположен на възвишение, би било първият голям руски успех след завземането на Авдеевка в началото на 2024 г.

Кремъл вярва, че контролът над града би отворил пътя към останалата част от Донбас – територия, чието отстъпване Путин изисква във всяко мирно споразумение.

Военни експерти обаче смятат, че падането на Покровск не би довело до срив на фронтовата линия, тъй като Украйна от години укрепва близките градове в така наречения „крепостен пояс“ – Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка.

