Тежки обвинения към „Игри на волята” след премиерата

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

„Игри на волята” отново събра зрителите пред екраните още с първия епизод от новия си сезон. И още от първата мащабна битка започнаха споровете и коментарите, които винаги съпътстват най-гледаното българско тв шоу. Не е тайна, че някои зрители гледат много сериозно игрите и протестират шумно, когато видят нарушение, особено ако е пропуснато от водещия, който играе и ролята на съдия.

И тук идва големият проблем. Явно Павел не може да се сравни с Димо Алексиев, особено във функцията му да коригира неправилната игра. Зрителите са очевидно разочаровани от неговата пасивност, защото са видели поне няколко нарушения, оставени без коментар.

Нещо повече, много от зрителите са убедени, че коментарът на Павел не е на живо по време на битката, а е на запис.

Според феновете на „Игри на волята”, това е кощунство. В много случаи именно решенията на Димо дали един елемент от битката е изпълнен правилно, са ставали решаващи за изхода. Тепърва Павката ще трябва да се справя с такива ситуации. Засега обаче зрителите са категорични и масово зоват: „Моля ви, върнете Димо!”, което за съжаление е невъзможно за вече заснетия сезон на шоуто.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!