Тежките катастрофи в страната през денонощието са 19, загинал е един човек

снимка: МВР

Един човек е загинал, а 23-ма са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в България, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19.

В София са регистрирани 29 леки катастрофи и една тежка. Един човек е ранен, няма загинали.

От началото на месеца са станали 120 катастрофи с осем загинали и 160 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5251, загиналите са 334, а ранените 6567 души, предаде БТА.

