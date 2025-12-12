реклама

Тежко е състоянието на двамата пострадали в катастрофата рано тази сутрин в София

12.12.2025 / 12:08 0

Кадър Фейсбук, Н. Тодоров

Тежко е състоянието на двамата, пострадали в катастрофата рано тази сутрин в София на бул. „Цариградско шосе“ на слизане от Румънското посолство, съобщиха за БТА от Центъра за Спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Единият от пострадалите е мъж на 43 години, с комоцио и травма на глава, а другият – жена на около 40 години в тежко състояние, допълниха от ЦСМП. Пострадалите са откарани в „Пирогов“.  

По първоначална информация два автомобила са се сблъскали с висока скорост, като ударът е бил изключително силен и е предизвикал сериозни материални щети по колите, писа standartnews.com.

 

