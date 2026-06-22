Тежко остава състоянието на двамата пострадали след сбиване на плаж “Кабакум” край Варна
Снимка: Булфото
Тежко остава състоянието на двамата мъже, които вчера пострадаха след сбиване и последваща стрелба на плаж “Кабакум” край Варна.
Състоянието им е стабилизирано, направени са им животоспасяващи операции и са настанени за лечение в реанимацията на болница “Света Анна”, предава БНТ.
Вчера в късния следобед е възникнал спор между двамата мъже на 19 и на 24 години в заведение на плаж “Кабакум”. Спречкването е прераснало в бой.
19-годишният младеж е наръгал с нож своя опонент. Наръганият пък е извадил оръжие и е прострелял нападателя си. Разследването по случая продължава.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!