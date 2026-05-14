Тежко падане на финала на шестия етап от Джирото

Давиде Балерини донесе първа етапна победа за домакините в тазгодишното издание на Джиро д’Италия, след като триумфира по изключително драматичен начин в шестия етап до Неапол.

Италианецът демонстрира мощ във финалния спринт на емблематичния площад „Пиаца дел Плебишито“, оставяйки зад гърба си силната конкуренция в края на един ден, изпълнен с напрежение и тактическо надиграване.

Това бе първи успех за италиански колоездач от началото на надпреварата през 2026 година, което предизвика истинска еуфория сред хилядите фенове по улиците на Неапол.

Финалните километри на етапа бяха белязани от изключително висока скорост и хаос в основната група. Отборът на Unibet диктуваше темпото в заключителната фаза, което разкъса пелотона на части. В същото време влакът на Lidl-Trek, който трябваше да изведе фаворита Джонатан Милан, не успя да запази своята цялост върху тежките павета. Милан остана напълно изолиран в решителния момент, докато групата се разтягаше до краен предел. Ситуацията стана още по-критична в последния завой, където тежко падане извади от сметките редица състезатели и превърна финала в истинско оцеляване. пише още Трафик нюз.

🔻 A late crash taking out most of the favourites, leading to a 1v1 between cobble specialists



🔻Una caduta taglia fuori i velocisti più attesi, sfida palpitante a due per il successo.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia

Въпреки инфарктната развръзка и инцидентите, Давиде Балерини запази самообладание и успя да се измъкне напред в най-подходящия момент. Той трябваше да се справя с мощния натиск на Яспер Стойвен, но италианецът намери сили за последно ускорение, което му осигури победата.

Преди това денят бе белязан и от неприятен инцидент, при който безотговорен зрител се опита да предизвика падане на колоездачите, включително и на лидера в общото класиране, но за щастие до сериозни последствия не се стигна.

В генералното класиране Афонсо Еулалио от Bahrain Victorious запази розовата фланелка, след като премина безпроблемно през опасните участъци в края. Португалецът продължава да води с комфортен аванс пред Игор Ариета, като вниманието сега се насочва към предстоящите планински изпитания. Днешният етап обаче ще остане в историята със зрелищната си развръзка в сърцето на Неапол и дългоочаквания италиански пробив, който върна интригата при спринтьорите.

