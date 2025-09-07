Тежко пътнотранспортно произшествие с участието на мотоциклет

Снимка Булфото

За пореден сблъсък на пътя съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Преди малко е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие на път III-2009 между Суворово и Девня между лек автомобил и мотоциклет, движението в района на детелината в посока Суворово се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Очаквайте подробности!

