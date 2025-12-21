"The Moscow Times": Путин е готов да потиска поданиците си, търси пълна капитулация от Украйна и Запада

Кадър Youtube

Ще започна с признаците на физическото влошаване на Путин, които мнозина постоянно очакват. Последното телевизионно предаване "Годишен преглед“ не разкри такива признаци, пише в анализа си Сергей Шелин, публикуван в "The Moscow Times", предава БГНЕС.

Владетелят наистина изглеждаше муден и по-малко енергичен, отколкото в разцвета на силите си, но само през първите два часа. Започвайки от третия час, когато разговорът се насочи предимно към тривиални въпроси, той се ободри и впоследствие се наслади на угодничеството на „журналистите“ и не показа желание да прекрати бързо заседанието. То спря едва след четири часа и половина, когато изравни рекорда от миналата година.

Той се интересува само от едно нещо

Важна, дори съществена част от годишното обръщение на Путин към нацията беше пълната липса на каквито и да било конкретни обещания за подобряване на жизнения стандарт на невоенната част от поданиците му, за изграждане на някакви свръхсъоръжения за тях, за изпълнение на малките, но трогателни молби на просяци, които са свързани един по един с „директната линия“ и т.н. Всички материални обещания се отнасяха само до две категории руснаци.

Първо, тези, които са пряко свързани с войната – тези, които служат в армията, получават обезщетения за загиналите, и тези, които живеят в завладените територии. И второ, тези, които раждат деца и се нуждаят от увеличена помощ и субсидирани преференциални ипотеки.

С някои от тези хора, например вдовицата на паднал войник, националният лидер е способен дори да изпита чувство за вина: „Искам да ви се извиня...“ Разбира се, той не е смутен от смъртта на съпруга ѝ, а от последвалата бюрокрация, свързана с обработката на пенсията и обезщетенията му: „...за такава мудност от страна на онези служби, които би трябвало да решават подобни проблеми. Моля, простите ни“. Владетелят е решил да се съсредоточи единствено върху военните, техните вдовици и малки деца. В края на краищата, през втората половина на 2040-те години децата, които се раждат сега, ще бъдат годни за военна служба, а Путин определено възнамерява да управлява Русия през тези години. Просперитетът на други категории поданици вече не го интересува. Ръководителят на режим, който наистина планира само въпроси, свързани с войната, отхвърля всякакви мирни предложения, дори и да съществуват. Но Путин отново не каза нищо за същността на своите хипотетични мирни условия, въпреки че увери, че те съществуват.

Спокойно тракане

Преди, в подобни случаи, той обичаше да се позовава на някакъв мирен проект, предложен на украинците в Истанбул през пролетта на 2022 г. Сега вместо това руският лидер говори за своята отстъпчивост, както демонстрира това лято по време на преговорите с Тръмп в Аляска: „Съгласихме се и на практика приехме предложенията на президента Тръмп... Помолиха ни да направим определени компромиси. Когато пристигнах в Анкъридж, казах, че това ще бъдат трудни решения за нас, но ние сме съгласни с предлаганите компромиси. Следователно, да се твърди, че отхвърляме каквото и да било, е напълно неправилно и няма основание... Топката е изцяло в полето на нашите западни опоненти, така да се каже, преди всичко лидерите на киевския режим и в този случай техните, и преди всичко европейски, спонсори. Готови сме както за преговори, така и за мирно разрешаване на конфликта...“

След това самият Тръмп оцени нивото на съгласие на Путин с „предложенията на Тръмп“, като преждевременно прекрати преговорите и напусна Анкъридж. А единственият известен „мирен“ документ с повече или по-малко руски произход е „28-точковият“ план, който в първоначалния си вариант беше очевидно неприемлив за Украйна. Всеки, който търси промяна към мир у Путин, със сигурност може да открие проблясъци от нея в цитирания пасаж. Но само изолирано от останалата част от „директната линия“, която е пълна с дрънкане на оръжия, заплахи и обиди.

Думата „прасенце“ (за европейците), многократно цитирана от „журналисти“ като остроумна путинска тирада (авторските права на Медведев са забравени), беше използвана само като подправка към емблематичното ястие. А това ястие (и вторият по важност герой на цялото събитие след Путин) беше старши лейтенант Наран Очир-Горяев. Наскоро руската телевизия го излъчи на живо от бойното поле в Северск. Онзи ден беше повикан в Кремъл, за да се види с Путин. А сега, като пиано в храстите, е представен на публиката на "Годишния обзор“. За да може, като очевидец, героят да разкаже: „По време на отстъплението си, украинските въоръжени сили, подобно на нацистите, разстрелваха цивилни, които не искаха да си тръгнат с тях... Да, млади хора. Особено млади хора между 30 и 40 години, те просто бяха извеждани и разстрелвани без съд, без разследване... Всички...“

Присъствието на първия ред на украсен щурмовик в елегантна униформа добави допълнително измерение към многословния дискурс на Путин за хода на битката, за „нашите войски“, които „напредват по цялата линия на боен контакт“, за факта, че „има много млади момчета, млади хора, студенти от различни университети, които вземат академичен отпуск, за да подпишат договор и да отидат на фронта“, и за факта, че след службата си членовете на „СВО“ трябва да бъдат „събрани, подпомогнати и придвижени напред“, и че „не е страшно да предадем съдбата на страната в техни ръце“. От време на време войнственият водач намираше извинение да се обърне отново към другаря си: „Ще се върна отново при Наран Алексеевич. Той воюва вече четири години, има четири деца...“ Безкрайно протяжното събитие беше натоварено с всичко, но не и с мир. Въпреки че, наред с военните и „детските“ истории, имаше и епизоди, които носеха някакъв допълнителен и най-често скрит смисъл.

Цели два „таджикски“ въпроса (и двата за благословиите на руския режим за Таджикистан) очевидно бяха отговор на убийството на таджикско момче от нацистки тийнейджър в Московска област. Не е в стила на Путин да обсъжда подобни въпроси по същество, но това беше идеалният момент тържествено да се обяви, че уж в Русия няма ксенофобия. Може би по същата причина в залата беше включен по-висок от обичайния дял гости от етнически автономни региони.

Иначе втората, „невоенна“ част от събитието се състоеше от тривиалности (дали извънземен кораб в момента се насочва към Земята, преоблечен като комета), както и от повторение на стандартни измислици (например, че „чуждестранните агенти“ не се преследват наказателно в Руската федерация).

Очевидното оживление на Путин през тези часове се обясняваше с факта, че именно към края на „директната линия“, когато основните ѝ теми изглеждаха изчерпани, той се отпусна и имаше пълен полет за хвалба. Той разкри, че работи неприлично дълги часове и живее аскетичен живот в беден, мизерен кремълски апартамент. Разкри и метода на тайните си прозрения в живота на хората. Оказва се, че понякога владетелят отпраща ескортните си коли, изключва светлините им, нарежда им да го возят по странични улички и научава тънкостите на живота на обикновените хора направо от прозореца на лимузината си.

Точно преди края на конференцията „Годишния преглед“, Путин внезапно почувства нужда да предаде нещо важно. И това важно послание осуети всички опити за постигане на какъвто и да е намек за споразумение за прекратяване на войната в цялото събитие. Както е добре известно, изборите в Украйна са едно от задължителните условия на Русия за мир. И ето още едно условие, което руският лидер добави към това:

"Има един проблем, който не можем да игнорираме: милиони украински граждани – между пет и десет милиона, според различни оценки – живеят в Руската федерация и имат право да гласуват. И ако се проведат избори, имаме право да поискаме от организаторите им да предоставят на украинците, които понастоящем живеят в Русия, правото да гласуват в Руската федерация. Има много други въпроси, които изискват внимателно проучване. Но това не е празен въпрос. Съгласен съм, че правителството в Украйна в крайна сметка трябва да стане легитимно, а без избори това е невъзможно.“

Путин смята, че е „загубил“ последните избори в Молдова, защото само 4000 молдовски граждани са гласували в Русия, в сравнение с половин милион (според руските власти), живеещи в Руската федерация. Бюлетините са били твърде малко, за да може руското ръководство да ги манипулира. Искането за прехвърляне на пет или повече милиона „украински“ гласа под контрола на руските власти е равносилно на искане за прехвърляне на политическия режим на Украйна под контрола на Путин. Това условие беше имплицитно посочено в „28-те точки“. Путин просто го направи изрично. Украйна се бори от четири години, за да предотврати това. Приемането на това условие би било равносилно на капитулация.

Ако не търсим нищо в изявленията на националния лидер, което да не е там, те са съвсем прости. Путин заяви, че е готов да потиска поданиците си, не се страхува от дълга война и изисква пълна капитулация от Украйна и Запада.

