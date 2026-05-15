The National Interest: Путин и Лавров лично са се обадили на Тръмп и Рубио, искат САЩ да изпълнят обещаното в Аляска

Кадър Снимка уикипедия, U.S. Department of State

В първите седмици на войната с Иран Кремъл не проявяваше особена тревога заради прекъсването на преговорите за Украйна. Според научния сътрудник на Съвета по международните отношения Томас Греъм, публикувал анализ в The National Interest, Москва е била готова да изчака, докато Тръмп поднови диалога. Сега обаче ситуацията се е променила, цитира Блиц

Фактът, че Путин и Лавров са се обадили лично на Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, е ясен сигнал, че Кремъл иска да възобнови преговорите.

Путин го подчерта и в речите си по случай Деня на победата на 9 май, като заяви, че е „благодарен" за искреността на американците в стремежа им към урегулиране на конфликта.

Той също така даде да се разбере, че войната върви към своя край, тъй като европейците уж все по-ясно осъзнавали безсмислието на подкрепата за Украйна.

Последицата за Вашингтон е очевидна: Кремъл иска Тръмп да изпълни онова, което Москва смята за постигнато в Анкъридж.

Греъм предполага, че тази бързина от страна на Кремъл се дължи на влошената ситуация на бойното поле.

Въздушните удари по украинската енергийна инфраструктура и градовете тази зима не сломиха моралния дух на украинците, а пролетното настъпление на Русия вече е спряло — по някои оценки тя дори губи територия.

Украйна от своя страна засилва ударите по руска територия с нарастваща ефективност. На този фон заявките на Москва, че ще превземе останалата част от Донецка област със сила, звучат все по-празно.

Затова Кремъл прави последен опит да убеди Вашингтон да натисне Киев да отстъпи тези територии на масата за преговори. Дали Тръмп ще се поддаде, остава открит въпрос.

Греъм смята, че американският президент трябва да устои на исканията на Москва да се придържа към „духа на Анкъридж". От срещата на върха между Тръмп и Путин насам условията са се променили коренно. Украйна е доказала, че разполага с козове и умее да ги използва.

Показателно е и решението на Кремъл да свие мащабите на честванията за 9 май — красноречиво свидетелство за уязвимостта на Русия. Предположението на Тръмп от миналата година, че Русия в крайна сметка ще превземе цяла Донецка област, вече не отговаря на реалността.

Вместо да натиска Украйна да отстъпва територии, Вашингтон трябва да настоява за примирие по сегашната линия на сблъсък и да използва всички лостове на влияние — както върху Москва, така и върху Киев — за да го постигне.

Няма смисъл да се спазва обещание, дадено в Анкъридж, ако условията, на които то е почивало, вече не съществуват. Балансът на силите се измества — и „духът на Анкъридж" не може да го върне обратно, заключава Греъм.

Редактор "Екип на Петел",

