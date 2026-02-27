The Wall Street Journal: За първи път от 100 години повече хора са напуснали САЩ, отколкото са влезли, най-много са емигрирали в ЕС

Кадър Ютуб

През 2025 г. повече хора са напуснали Съединените щати, отколкото са влезли. „Нацията на имигрантите“ се превръща в „износител на население“, съобщава The Wall Street Journal, цитира OFFnews.bg

Изданието анализира това явление и заключава, че то се дължи на нарастването на възможностите за дистанционна работа и намаляващата привлекателност на американския начин на живот.

За първи път от Голямата депресия насам годишната емиграция в Съединените щати надвишава имиграцията. Администрацията на Доналд Тръмп представи това като доказателство за ефективността на строгите си имиграционни политики. Не само новодошлите, но и американските граждани обаче масово напускат страната.

Федералното правителство на САЩ не води статистика за емиграцията. Безпрецедентният мащаб на американската емиграция може да се прецени по косвени данни от повече от 50 държави: броят на издадените разрешения за постоянно пребиваване на американците, покупките им на недвижими имоти и записването им в образователни институции.

Според анализатори от Института Брукингс, Съединените щати са изправени пред нетна миграционна загуба от приблизително 150 000 души през 2025 г., а отливът вероятно ще се засили през 2026 г. Междувременно общият брой на хората, влизащи в страната, е намалял от близо 6 милиона през 2023 г. до приблизително 2,6–2,7 милиона през 2025 г. Освен това през 2025 г. са регистрирани приблизително 675 000 принудителни депортации и 2,2 милиона самодепортации.

Според The ​​Wall Street Journal между 4 и 9 милиона американци живеят извън Съединените щати. Според Държавния департамент, 1,6 милиона американски граждани са живели в Мексико през 2022 г. Над 250 000 са живели в Канада, над 325 000 във Великобритания и приблизително 1,5 милиона американци в Европа.

Реалният мащаб на емиграцията е дори по-висок, тъй като много от тях не са включени в официалната статистика: деца, родени от американци в чужбина, студенти с дългосрочни визи или хора, живеещи като туристи, периодично предприемащи „визови пътувания“ (краткосрочни излизания и повторни влизания, които нулират продължителността на престоя им).

В почти всички страни от ЕС броят на американците, идващи да живеят и работят, е достигнал рекордни нива. В Португалия броят им се е увеличил с повече от 500% от началото на пандемията от COVID-19 и се е увеличил с още 36% само през 2024 г. В Испания и Холандия те са се увеличили почти два пъти за десетилетие, а в Чехия са се увеличили повече от два пъти.

През 2025 г. повече американци са се преместили в Германия, отколкото германци са се преместили в Съединените щати. Ирландия е посрещнала близо 10 000 имигранти от Съединените щати за една година - двойно повече от предходната година. Американските власти регистрират продължили месеци опашки от хора, които искат да се откажат от американското си гражданство, за да получат различен паспорт или да избегнат данъчно облагане в САЩ върху чуждестранните си доходи. През 2024 г. подобни заявления са се увеличили с 48%.

Американците кандидатстват за британско гражданство с по-висок процент от всякога от 2004 г. насам и масово получават ирландски паспорти. В същото време броят на американските компании, специализирани в преместване, нараства.

Проучване на Gallup установи, че 40% от американските жени на възраст от 15 до 44 години биха искали да се преместят за постоянно в чужбина – по-висока цифра, отколкото в повечето региони на света.

Американската диаспора вече наброява милиони. Значителни общности са се образували в Лисабон, Дъблин, Бали и различни градове в Колумбия и Тайланд. В много от тези места притокът на имигранти, включително от Съединените щати, е повишил цените на недвижимите имоти, предизвиквайки протести от местните жители.

Повече от 100 000 американски студенти следват висше образование в чужбина, защото е по-евтино, отколкото в Съединените щати. Възрастните американци често предпочитат домове за пенсионери в Мексико, отново поради относителната достъпност.

Някои страни специално привличат американски граждани. Например, Албания им предлага специална виза, която им позволява да живеят и работят без данъци върху чуждестранни доходи в продължение на една година, без допълнителни условия или проверки.

Появи се и цяла индустрия, която помага при емиграцията и преместването, предимно агенции, които предоставят консултации, подготвят необходимите документи и организират учебни пътувания. Представител на една такава агенция (американка, която се е преместила в Мексико) каза пред The ​​Wall Street Journal, че демографските данни на желаещите да напуснат САЩ са се променили забележимо през последните години: преди това те са били предимно „супер мотивирани и висококвалифицирани“ хора, търсещи международна кариера, но сега са просто обикновена средна класа.

Широко разпространено е мнението, че основната причина за това масово бягство са политиките на администрацията на Доналд Тръмп. Но самият процес е започнал много преди завръщането на Тръмп в Белия дом. Той се подхранва от нарастването на дистанционната работа, нарастващите разходи за живот в САЩ и широко разпространеното разочарование от американския начин на живот – ултраконкурентен и изпълнен с безмилостна преумора. Някои хора посочват и по-конкретна причина: те не искат децата им да ходят на училище.

