Тифани Стефанова от Варна е Мис Абитуриентка 2026

Снимка организаторите

Варненска красавица спечели престижна победа.

В истински празник на младостта, красотата и блясъка се превърна тазгодишното издание на конкурса „Мис Абитуриентка“, който събра на една сцена най-красивите абитуриентки от цяла България. Под светлините на прожекторите в популярно заведение в НДК, сред невероятна атмосфера, стилна сценография и препълнена зала, вечерта се превърна в едно от най-коментираните светски събития на годината.

Голямата победителка и новата носителка на престижната титла „Мис Абитуриентка“ стана красивата Тифани Стефанова от Варна. Със своята ослепителна визия, увереност и изключително сценично присъствие тя успя да впечатли както журито, така и публиката, заслужено грабвайки короната на конкурса.

Нейни подгласнички станаха очарователните Ася Генова и Сияна Терзиева, които също блеснаха с елегантност, класа и неподправен чар. Трите красавици се превърнаха в символ на новото поколение млади, амбициозни и вдъхновяващи български момичета.

Една от най-големите сензации на вечерта бяха впечатляващите официални рокли на дизайнера Стоян Радичев, които придадоха истински холивудски разкош на сцената. Изящните модни творения, съчетани с модерни визуални ефекти, професионално осветление и зрелищна хореография, превърнаха конкурса в грандиозен спектакъл, достоен за световните модни подиуми.

Журито също беше на изключително високо ниво и събра едни от най-популярните и обичани лица в България. Сред специалните гости бяха Мис България 2025 Симона Бакърджиева, Ирина Папазова, Станислав Ангелов, PR експерта Десислав Димитров, носителката на титлата “Топ модел на България” 2026 Никол Димитрова, както и популярни участници от телевизионния формат Big Brother, “Ергенът”, носителки на титли от различни конкурси и известни личности от светския и модния живот.

Организаторите определиха събитието като истински триумф на красотата и младостта, а публиката бе категорична – „Мис Абитуриентка“ вече се нарежда сред най-престижните и успешни конкурси в страната. Емоцията, стилът и звездната атмосфера оставиха незабравим отпечатък у всички присъстващи.

А новата кралица на красотата – Тифани Стефанова от Варна – безспорно се превърна в едно от най-ярките нови лица на българската модна сцена.

