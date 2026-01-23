Тигърчето от зоопарка в Стара Загора вече си има име

Кадър Фейсбук, Симона Кръстева

Петъкът в зоопарка в Стара Загора започна с вълнуваща и дългоочаквана новина!

"С огромна радост и при изключителен обществен интерес д-р Найден Илинов официално съобщи новината, която всички очаквахме! Нашето малко тигърче вече си има име и то е… МИНА!" Това обявиха във фейсбук страницата си от зоокъта.

"Надпреварата беше изпълнена с много емоции, динамика и страхотни предложения. В битката за име, освен победителя, сред предложенията се откроиха Зара, Тина, Аша и Тайра“, допълват още от зоопарка.

И благодарят на всички над 5000 души, които само за една седмица са се включили в конкурса.

Изненадите тепърва предстоят. "Още другата седмица ще стане ясно името на победителя, който ще спечели безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод и специална възможност да надникне „зад кулисите“ и да научи любопитни тайни от кухнята на зооградина", обещават от зоопарка.

