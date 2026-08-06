Тихомир Безлов: Фентанилът е толкова опасен, че човек може да предозира с няколко зрънца

кадър: БНТ

Експертът по сигурността от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов определи разбитата лаборатория за фентанил в София като изключително важен пробив в разследването на един от най-опасните синтетични наркотици. По думите му най-същественият факт не е единствено количеството на иззетото вещество, а доказателството, че наркотикът вече се произвежда в България.

„Количеството е достатъчно, но по-важното е, че вече говорим за производство. От две години всички - полиция, митници, криминолози и лекари се питаха откъде идва фентанилът в България. Имаше различни хипотези, включително че се внася от мексиканските картели, но откриването на тази лаборатория показва, че поне част от него е произвеждан тук.“, каза в ефира на БНТ Тихомир Безлов.

Безлов подчерта, че фентанилът е изключително ценен медикамент в медицината, но извън строго контролираната среда се превръща в смъртоносен наркотик заради минималната разлика между употребата и предозирането.

„Фентанилът е жизненоважен медицински опиоид, използван за обезболяване и при анестезия, но в болнични условия дозировката е изключително прецизна. При нелегалното производство това е почти невъзможно. Говорим за милиграми – човек може да предозира с количество, което е сравнимо с няколко зрънца сол. Именно затова смъртността е толкова висока.“

Според експерта именно тази особеност стои в основата на кризата със синтетичните опиоиди в Съединените щати.

„В САЩ продължава епидемията от фентанил с десетки хиляди смъртни случаи годишно. Когато този наркотик започна да навлиза масово, броят на жертвите рязко се увеличи. Подобна тенденция започнахме да наблюдаваме и в България – ако преди смъртните случаи от хероин бяха единични, през последните две години случаите, свързани с фентанил, вече са десетки.“, посочи Безлов.

По думите му България се оказва необичайно явление на картата на Европа.

„Ако погледнете страните около нас - Турция, Румъния, Сърбия, Чехия, Австрия - няма подобно разпространение на нелегален фентанил. Има медицински фентанил, но не и смъртност като тази, която започнахме да виждаме тук. От криминологична гледна точка България се превърна в изключение.“

Безлов обясни, че разпространението на синтетичните опиоиди е свързано и със спада в производството на хероин след ограниченията върху опиевия мак в Афганистан.

„След идването на талибаните започна сериозна борба с производството на опиумен мак. Това доведе до недостиг на хероин и много анализатори очакваха опит той да бъде заменен със синтетични опиоиди. Именно това започнахме да наблюдаваме и в България.“, каза още експертът.

Според него твърденията на задържаните, че сами са усвоили технологията чрез интернет, по-скоро представляват защитна версия. Експертът коментира и начина, по който според официалната информация е била разкрита лабораторията.

„Според информацията на ГДБОП разследването е започнало от уличното разпространение. Проследени са 4-ма дилъри, след това куриери и така постепенно е стигнато до самата лаборатория.“

Безлов предупреди, че най-големият риск не е само употребата на фентанил като самостоятелен наркотик, а смесването му с други вещества.

„Лекари вече съобщават, че откриват следи от фентанил при хора, употребявали кокаин, както и в така наречената 'билка'. Опасността е дилърите да го добавят, за да засилят ефекта и да направят потребителите зависими. Така човек може да си мисли, че употребява кокаин за купон, а всъщност да развие тежка зависимост към фентанил.“

Редактор "Екип на Петел",

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