Тихомир Безлов: Гледайте внимателно банкнотите от 50 евро, най-често се фалшифицират

Рискът да попаднем на фалшиви банкноти е много по-голям при еврото отколкото при лева, защото общата валута е много разпространена, това каза по Нова нюз експертът по сигурност Тихомир Безлов. Той добави, че България има лошата слава на страна, в която са произвеждани висококачествени фалшиви пари.

Европейската статистика обаче показва, че на 1 милион банкноти фалшивите са около 16-18 броя, което на практика е нищо, обясни експертът. За миналата година статистика още няма, но за 2024-а в ЕС са хванати около 5500 фалшиви банкноти на стойност 26 млн. евро.

„Гледайте внимателно най-вече банкнотите от 50 евро, те се фалшифицират най-много”, подчерта Безлов.

Той каза също, че има висококачествени ментета, които могат да заблудят дори броячните машини и не се улавят от маркерите за проверка, защото те проверяват хартията, а организираните големи незаконни печатници могат да си я набавят.

„Фалшиви банкноти обаче могат да се правят и на цветен принтер”, обясни Безлов. По негово мнение, криминалният контингент, който се занимава с такива измами на дребно, се е изнесъл от България в последните години и се е установил в Западна Европа.

