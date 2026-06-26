Тихомир Безлов за "Баба Алино": Законите са направени да печели този, който не ги спазва

кадър: Bulgaria ON AIR

Може ли мащабната акция на ГДБОП в район "Приморски", при която бяха задържани 25 души, да се превърне в повратна точка или ще остане поредната шумна операция без сериозен съдебен финал?

"Където има възможност да се правят пари - Черноморските курорти - има необходимост да побутнем с нерегламентирани средства. Един от големите проблеми на българското законодателство е, че на много места има нужда от "подкрепа". Странно е, ако председателят на ДАНС отмени експулсиране по молба на украинския посланик. Проблемът на тази пикантерия е, че няма последици", заяви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията в "Денят ON AIR".

По думите му е проблем фактът, че специална служба е толкова обществено коментирана.

"Невзоров не е в България от лятото на 2025 г. Той се премества във Варна лятото на 2022 г. Българска класика е, когато тръгнем да гледаме подробно документите, да се изумим колко нарушения има. Създава се усещане за всепозволеност", допълни той за Bulgaria ON AIR.

"Ако разгледаме картата на София от 2001 г. и сравним със сега, ще видим, че поне 100 и няколко градинки ги няма", посочи Безлов.

Според него в момента има нетърпимост, когато става въпрос за обществения интерес.

"Трябва да се случат няколко много сериозни промени в Наказателно-процесуалния кодекс - трябва да се променят редица правила, защото играта е направена така, че да спечели този, който не спазва правилата", изтъкна гостът.

Редактор "Екип на Петел",

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