TikTok революция: Как политиката стана тема №1 за младите

Кои бяха хората, които се изненадаха от събирането на 100 000 в София и още десетки хиляди в цялата страна на 1 декември? Оказва се, че това са тези хора, които живеят в една по-стара информационна реалност. Правилата на политическата игра са по-различни, отколкото можем да си представим.

Рени Трайкова е част от управителния съвет на организацията „Болкан фри мидия иншътив“, базирана в Брюксел. Заедно със свой технологичен партньор изготвя доклад за европейския парламент, който разкрива влиянието на TikTok на Балканите. Тя разполага с данни от последните часове, които разкриват мащаба на политизацията на младите българи, излезли по площадите за най-голямата масова демонстрация в съвременната история на България.

„За последния протест е имало около 488 хил. ангажирани, ангажимент на хора, които в TikTok са разпространявали нещо – свързано с този протест, което е било органично. И това е 70 пъти повече от обичайното“, каза Трайкова, цитирана от БТВ.

Абсолютният рекорд ангажираност в TikTok, превърнал политиката в тема номер 1 за младите хора в България е без прецедент за нашата страна от съществуването на платформата.

Данните показват, че зад всичко това няма инженеринг, а естествен гняв, натиснал спусъка на алгоритмите. Резултатът от тази лавина – рекордни по мащаб протести в София и в цялата страна, отваря очите ни за модела на новата информационна епоха и реалност.

Мапчекинг е най-надеждата и призната платформата за преброяване на тълпи и масово събиране на хора на публични пространства. Инструментът отчита площ, гъстота на хората и използва алгоритми, които дават резултат, близък до последния демонстрант. На уплътнените с хора пространства има около 100 хиляди души, според платформата. Без да отчита текучеството на хора и хилядите в периферните пространства.



Имало ли е в България друг случай на събиране на 100 хиляди души за политическа демонстрация едно място?



Изкуственият интелект, върху черно-белите архиви разбива една 35-годишна легенда. Според която на 7 юни 1990 година на „Орлов мост“ и „Цариградско шосе“ са се събрали до 1 милион души. Платформата за измерване на маси хора е категорична, че дори с гъстота от 3,5 души на квадратен метър, дори да стигат до хотел „Плиска“.

Станка Желева е дъщеря на лидера на опозицията тогава Желю Желев. Защо хората тогава бяха на площада дали най-голямата демонстрация в историята на България постигна своите цели?

„Искаха да покажат тяхното огромно желание за промени, за цялата им надежда, че най-накрая България ще стане една демократична държава, ще стане част от Европа, ще стане част от цивилизования свят. Това беше една изключително позитивна енергия на хора, желаещи едно светло бъдеще, едно нормално европейско бъдеще“, разказа тя.

Няколко дни след исторически рекордния митинг, партиите зад протеста губят изборите. Печели бившата комунистическа партия, срещу която са демонстрациите.

„Имаха всичките силови апарати, всички лостове на властта, имаха всички възможности да манипулират тия избори. Хората се страхуваха и те се погрижиха още повече. Те се страхуват, особено в провинцията“, каза Желева.

28 години преди създаването на TikTok и 14 години преди съществуването на Facebook, най-големият протест в историята на България е отбелязан, но цензуриран от централните медии в България.

