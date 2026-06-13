Тиквичките, зелето и краставиците поевтиняха

Стопкадър Нова Тв

След като държавата обяви инициативата „Кошница с грижа”, която стартира в част от големите вериги, накъде тръгнаха цените на зеленчуците и плодовете по борсите и пазарите у нас?

На борсата край пловдивското село Първенец се наблюдава поевтиняване на някои стоки. Според търговците причините са комплексни - от една страна мерките, които правителство обсъжда, а от друга - сезонното производство, което вече залива пазарите у нас. И още една тенденция се очертава - българската стока в момента е по-евтина от вносната.

На борсата най-голямо е поевтиняването при тиквичките, зелето и краставиците.

„Най-много са поевтинели краставиците. В момента има много краставици при нас. При доматите също има, но по-малко понижение на цените - с около 20-30 процента”, казва Илия Гатев, изпълнителен директор на „Стоково тържище”, с. Първенец.

Търговците обясняват, че на борсата вече се усеща сезонът на българската стока и от седмица цените на едро са спаднали с 30%.

„Тиквичката в момента е 50 цента. Чушката е 1,70, а 1,60 е оранжерийната българската, патладжанът е 1,50, картофът е 50 цента, зелето е 30 цента”, обяснява Васил Панайотов.

На половина са спаднали цените на ягодите и черешите. Най-скъпи остават лимоните. Според директора на борсата не само сезонното производство, но и засилените проверки от контролните органи и намерението на държавата да се бори със спекулата са успокоили пазара.

„Мисля, че има някакъв такъв ефект, понеже бяха обявени конкретни мерки. Може би това по някакъв начин дисциплинира хората по веригата, но мисля, че по-скоро сезонната продукция, която излиза тя регулира цените. Цените на вноса сега в момента са леко по-високи заради транспортните разходи”, коментира за Нова Тв Илия Гатев.

Търговец на борсата ни обяснява, че доматите, които продава тук за 1 евро, на пазара се предлагат за 4. Казва, че не знае защо цената им скача до 4 пъти.

На най-големия пазар в Пловдив - Четвъртък пазара, търговците са чувствителни по темата и отказват коментар.

Клиентите обаче усещат, макар и малко, намаление. Прогнозата на производителите е, че цените ще се задържат такива, каквито са в момента.

Редактор "Екип на Петел",

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