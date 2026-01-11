Тиквичките и доматите поскъпнаха най-много

Снимка Булфото

Цените на любими на българина храни тръгнаха нагоре.

Повечето храни на едро у нас са поскъпнали през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се е повишил с 1,63% и достига 2,429 пункта. Седмица по-рано той беше 2,390 пункта. Базовото равнище от 1,000 пункта е от 2005 година, пише frognews.bg.

Поскъпването на храните в момента се дължи най-вече на зимния сезон, който ограничава местното производство и увеличава зависимостта от внос и оранжерии с високи разходи за отопление и енергия, както и на лошото време в региона, което нарушава реколтите и доставките от страни като Гърция и Турция, докато следпразничното презареждане на търговците и по-високите разходи за фуражи и транспорт при млякото, яйцата и месото допълнително засилват натиска върху цените.

Най-силно поскъпване сред зеленчуците има при тиквичките. Цената им скача с 19,17% до 1,43 евро за килограм. Доматите се търгуват с 8,33% по-скъпо и достигат 1,82 евро за килограм. Зелето поскъпва с 6,34% до 0,42 евро за килограм. Червените чушки са нагоре с 4,11% до 1,40 евро за килограм. Морковите поскъпват с 1,01% до 0,55 евро за килограм.

При други зеленчуци се отчита поевтиняване. Цената на краставиците пада с 13,03% до 2,15 евро за килограм. Лукът кромид поевтинява със 7,6% до 0,45 евро за килограм. Картофите са надолу с 6,46% до 0,44 евро за килограм. Зелените чушки падат с 6,05% до 1,10 евро за килограм.

Повишения има и при повечето плодове. Ябълките поскъпват с 8,11% до 1,20 евро за килограм. Лимоните са с 6,48% нагоре до 1,64 евро за килограм. Портокалите се търгуват с 5,17% по-скъпо до 1,22 евро за килограм. Бананите са нагоре с 4,29% до 1,46 евро за килограм. Единствено мандарините поевтиняват. Те са с 1,63% надолу до 1,21 евро за килограм.

Цените на млечните продукти се движат смесено. Кравето сирене поскъпва леко с 0,08% и достига 6,02 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,55% до 9,37 евро за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3% поскъпва с 4,59% и се продава по 0,75 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е нагоре с 1,19% до 1,19 евро за литър. Кравето масло в разфасовка от 125 грама също поскъпва. Цената му се повишава с 0,63% до 1,55 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,4% до 3,51 евро за килограм. Яйцата размер М поскъпват с 2,45% и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

При основните храни също има ръст. Оризът поскъпва с 1,08% до 1,73 евро за килограм. Зрелият фасул също е с 1,08% нагоре и достига 2,15 евро за килограм. Лещата поскъпва с 2,6% до 2,16 евро за килограм. Брашното тип 500 скача с 5,44% до 0,81 евро за килограм. Олиото е с 0,83% по-скъпо и се търгува по 1,70 евро за литър. Единствено захарта поевтинява. Цената ѝ пада с 1,25% до 0,90 евро за килограм.

Данните показват, че натискът върху цените на храните остава, като поскъпването обхваща както плодовете и зеленчуците, така и основните продукти от потребителската кошница.

