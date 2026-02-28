Тимовете на Добруджа и Черно море се изправят един срещу друг днес от 15:00 часа

Снимка Пиксабей

Тимовете на Добруджа и Черно море се изправят един срещу друг в мач от 23-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Дружба” е с начален час 15:00 и ще бъде ръководена от Георги Кабаков.

Двата отбора са на противоположни позиции в класирането към момента, като домакините заемат 13-о място с 19 точки, а гостите са пети с 36. Въпреки това настроението в двата лагера е точно в обратната посока. Добруджа започна пролетта с две победи и едно равенство, докато Черно море нареди три хикса и излезе от четворката на подреждането. Наставникът на "моряците" Илиан Илиев пък призна, че моментните възможности на състава му не са големи, допълват от Спортал.

В последния си мач добричлии постигнаха много важна победа - над директния конкурент за спасение Монтана с 1:0, докато варненци не успяха да победят на собствен терен Ботев (Враца) - 0:0.

Двата тима вече се изправиха един срещу друг в регионално дерби, като в мач от осмия кръг на надпреварата Черно море победи с 2:0 като домакин след попадения на Селсо Сидни и Асен Чандъров.

