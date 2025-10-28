Тино след „Трейтърс”: Наивността не е добродетел

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Певецът Тино изпрати от екрана на bTV специално послание към феновете си, които заявяват, че няма да гледат вече „Трейтърс: Игра на предатели”, след като той отпадна от нашумялото шоу. Той ги закле да продължат да гледат, защото по негови думи, в играта ще се случат неща, които досега не са ставали в никой вариант на шоуто по света.

„Изгледайте го, нашият сезон е световен прецедент!”, заяви певецът.

Тино коментира също, че в шоуто не е открил непозната черта от характера си, но е затвърдил представата си за това, което знае за себе си.

„Наивността не е добродетел”, сподели певецът. Той коментира, че още със събуждането си в първия ден извън „Трейтърс”, се е досетил, че Бачорски е предател. „Сякаш името му се изписа на тавана”, сподели Тино. Разбира се, това не можело вече да му помогне, но той все пък се обадил на човек от екипа, просто за да отбележи, че най-сетне се е усетил. Иначе Тино призна, че е изключително впечатлен от бизнесмена, който се оказва непободим в играта до този момент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!