реклама

Тир аварира на АМ „Хемус”, разлято е гориво

26.01.2026 / 16:28 0

Кадри: Фейсбук, "Катастрофи в София", Пл. Вълков

Тир аварира на автомагистрала „Хемус”. 

Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София, съобщава Нова телевизия. 

На пътното платно има разлято гориво.

На място пристигнаха екипи на пожарната и на полицията. 

Движението в района е затруднено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама