Тир аварира на АМ „Хемус”, разлято е гориво

Кадри: Фейсбук, "Катастрофи в София", Пл. Вълков

Тир аварира на автомагистрала „Хемус”.

Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София, съобщава Нова телевизия.

На пътното платно има разлято гориво.

На място пристигнаха екипи на пожарната и на полицията.

Движението в района е затруднено.

