Тир аварира на АМ „Хемус”, разлято е гориво
26.01.2026 / 16:28 0
Кадри: Фейсбук, "Катастрофи в София", Пл. Вълков
Тир аварира на автомагистрала „Хемус”.
Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София, съобщава Нова телевизия.
На пътното платно има разлято гориво.
На място пристигнаха екипи на пожарната и на полицията.
Движението в района е затруднено.
