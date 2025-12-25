Тир аварира в участък от пътя Мездра - Ботевград

Снимка: Булфото

Ограничено беше движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Копяновец заради аварирал тир, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Обходният маршрут за леки автомобили беше: път III-161 Ребърково - Рашково - Литаково - Ботевград, допълват още от АПИ.

Тежкотоварните автомобили над 12 т изчакват на място, посочва БТА.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха по-рано тази сутрин от АПИ. Слаб сняг вали в областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Разград, Русе, Монтана, Пазарджик, Плевен, Силистра и районите на проход Предел, Попови ливади, Черна Места (обл. Благоевград), проход Петрохан, Етрополе, Витиня, Пирдоп (обл. София), проходите Превал, Пампоров, Рожен (обл. Смолян), проход Шипка (обл. Габрово, обл. Стара Загора).

