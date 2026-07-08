Тир гори на "Тракия", движението в посока Бургас е затворено

кадър: Фейсбук, РДПБЗН

Тир гори на АМ "Тракия". Движението е затворено при 88 км на АМ „Тракия“ в посока Бургас, близо до разклона за Пазарджик.

На място има полицейски екипи, които отбиват трафика. На този етап не се съобщава за пострадали. Пламъците са обхванали влекача и ремаркето. Засегнат е и товарът, който превозва тирът. Шофьорът е успял да отбие превозното средства в аварийната лента, но пламъците са огромни. От километри се забелязват черни кълба дим, твърдят пред NOVA шофьори, които са на магистралата.

Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“, посочват от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!