Тир и кола се удариха в Прохода на Републиката

Кадър: Фейсбук, Б. Илиев

Катастрофа между тир и лек автомобил пречи на трафика през Хаинбоаз (Прохода на Републиката).

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката, съобщава Нова телевизия.

Катастрофата е на място, където пътя има отклонение и движението не е спряно.

Видимо има само материални щети по возилата. Няма данни за жертви и пострадали.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!