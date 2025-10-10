реклама

Тир и кола се удариха в Прохода на Републиката

10.10.2025 / 08:38 1

Кадър: Фейсбук, Б. Илиев

Катастрофа между тир и лек автомобил пречи на трафика през Хаинбоаз (Прохода на Републиката). 

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката, съобщава Нова телевизия.

Катастрофата е на място, където пътя има отклонение и движението не е спряно. 

Видимо има само материални щети по возилата. Няма данни за жертви и пострадали. 

 

kris (преди 24 минути)
Пак ТИР....За кой ли път ??
