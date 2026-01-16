Тир катастрофира и блокира околовръстния път в Монтана тази вечер

кадър: БНТ

Втора катастрофа по Е-79 е причина за временно ограничение на движението.

Инцидентът е възникнал на участък в началото на околовръстния път в Монтана.

Затворено е само платното за движение в посока София и на мястото се е образувала дълга колона от чакащи автомобили и камиони, предава БНТ.

Обходен маршрут за леките автомобили, които се движат по Е-79 в посока Монтана и Враца е по стария път през вилната зона "Палековото", откъдето преминава трасето на старото околовръстно шосе в Монтана.

