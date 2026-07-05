Тир отново разби мантинела на магистрала у нас

Кадри Фейсбук, Катастрофи България, Цв. Иванова

Камион отново помля мантинела на родна магистрала. За това съобщават водачи в социалните мрежи.

Инцидентът е станал по магистрала "Струма", в област Благоевград, посочва Фокус. На кадрите се вижда как тежкотоварен камион е разбил мантинелата между двете платна на аутобана. Няма данни за пострадали.

От АПИ съобщават, че движението при км 87 на АМ "Струма" временно се осъществява в активната и аварийната лента, а изпреварващата е ограничена за движение. Трафикът се регулира от пътна полиция.

Шофирайте внимателно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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