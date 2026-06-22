Тир с дървени трупи горя на пътя Стойките – Широка лъка

Снимка: Булфото

Пожар е възникнал в движещ се тир с дървени трупи по пътя Стойките – Широка лъка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Преминаването през пътния участък е само в едното платно, зоната се разчиства от разлято на асфалта масло, предава БТА.

Два екипа на пожарната са участвали в гасенето на запалилия се товарен камион.

На място са пристигнали коли на пожарната от Пампорово и Смолян, огънят вече е потушен, уточниха от полицията.

След разчистване на района, движението по трасето ще бъде възстановено и в двете пътни ленти, уточняват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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