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Тир самокатастрофира на "Тракия"

19.06.2026 / 18:41 0

Снимка Булфото

Товарен автомобил самокатастрофира на магистрала "Тракия" в платното за Бургас. Инцидентът е станал днес малко след 15:30 ч. в района на 219-ия километър, предаде БГНЕС. 

Шофьорът е 38-годишен мъж, който за щастие се е разминал без наранявания. Нанесени са само материални щети. Пробата му за алкохол на място е дала отрицателен резултат.

В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.

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Редактор "Екип на Петел",

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