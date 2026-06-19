Тир самокатастрофира на "Тракия"

Снимка Булфото

Товарен автомобил самокатастрофира на магистрала "Тракия" в платното за Бургас. Инцидентът е станал днес малко след 15:30 ч. в района на 219-ия километър, предаде БГНЕС.

Шофьорът е 38-годишен мъж, който за щастие се е разминал без наранявания. Нанесени са само материални щети. Пробата му за алкохол на място е дала отрицателен резултат.

В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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