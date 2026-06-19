Тир самокатастрофира на "Тракия"
Снимка Булфото
Товарен автомобил самокатастрофира на магистрала "Тракия" в платното за Бургас. Инцидентът е станал днес малко след 15:30 ч. в района на 219-ия километър, предаде БГНЕС.
Шофьорът е 38-годишен мъж, който за щастие се е разминал без наранявания. Нанесени са само материални щети. Пробата му за алкохол на място е дала отрицателен резултат.
В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!