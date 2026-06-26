Тир се блъсна в мантинелата на АМ “Тракия” край Карнобат и се озова в канавка, шофьорът получил инсулт

Снимка: Булфото

61-годишен шофьор на тежкотоварен камион загуби контрол над управляваното превозно средство на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат.

Шофьорът навлязъл в крайпътен паркинг, където камионът се ударил два пъти в еластичната предпазна ограда и спрял в отводнителна канавка, предава БНТ.

По информация на полицията причината е внезапно влошаване на здравословното му състояние. Мъжът е получил инсулт и е транспортиран в болница в Бургас, където е настанен за лечение с опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

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