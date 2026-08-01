Снимка: Булфото

Тир се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна, предава Нова телевизия.

Същевременно от АПИ съобщиха, че е ограничено движението при км 416 на АМ „Хемус“ в посока Варна поради ПТП.

Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево“ – път I-2 – Тополи – Варна.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.

Временно беше ограничено и движението в първа активна лента на АМ „Хемус“ в тунел „Витиня“ в посока София заради аварирал камион.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!