Тир се обърна на магистрала "Тракия"

Кадър Фб, Флагман

Камионът, натоварен с фракция, заема средната и аварийната лента при 311-ия км, шофьорът е откаран в болница, предаде Флагман.

Тежка катастрофа с преобърнат ТИР затрудни сериозно движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София. Инцидентът е станал около 17:24 часа при 311-ия километър (б.а. край Карнобат), съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

По първоначални данни се е спукала гума на тежкотоварния автомобил. Това е станало по време на движение. Водачът е изгубил контрол над машината, след което ТИР-ът е катастрофирал самостоятелно и се е преобърнал върху пътното платно.

Камионът е превозвал фракция. След преобръщането тежката машина и товарът ѝ са блокирали средната и аварийната лента на магистралата.

Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора. Той е получил общи наранявания и е транспортиран към болницата в Ямбол за медицински преглед и лечение.

Към момента няма информация дали има опасност за живота му. Не се съобщава за други пострадали участници в движението.

Заради положението на преобърнатия ТИР движението в посока София е силно ограничено. Единствено леките автомобили се пропускат през крайната лява лента.

Останалият трафик се отклонява от автомагистралата и се насочва по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката.

Редактор "Екип на Петел",

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