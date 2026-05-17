Тир се обърна на пътя Враца - Ботевград и затрудни движението

Кадър Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров

За временно ограничение на движението по път I-1 Враца – Ботевград, в района на Лютидол, предупредиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на сайта си.

Причината е репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил, посочва БТА. За ситуацията потвърдиха и от Областната дирекция на МВР, като допълниха, че няма пострадали.

За пътуващите беше определен обходен маршрут. Товарните автомобили в посока София се движиха през път II-16 Ребърково – София, а леките автомобили - през път III-161 Литаково – Ребърково.

Товарните автомобили в посока Враца изчакваха на място в района на Ботевград.

Възстановено е движението при км 174 по път I-1 Враца – Ботевград в района на Лютидол, съобщават от АПИ.

