Тир се обърна на пътя между Враца и Мездра
28.07.2026 / 17:22 2
Снимка: Фейсбук, И. Иванова
Тир се обърна на път Е-79 между Враца и Мездра, става ясно от публикации в социалните мрежи.
Инцидентът е станал преди Мездра в посока Враца, като движението и в двете посоки е блокирано, предава bTV.
Към момента няма информация за пострадали.
Движението се отбива през село Моравица.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!