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Тир се обърна на пътя между Враца и Мездра

28.07.2026 / 17:22 2

Снимка: Фейсбук, И. Иванова

Тир се обърна на път Е-79 между Враца и Мездра, става ясно от публикации в социалните мрежи.

Инцидентът е станал преди Мездра в посока Враца, като движението и в двете посоки е блокирано, предава bTV. 

Към момента няма информация за пострадали.

Движението се отбива през село Моравица.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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MrBean (преди 44 минути)
Рейтинг: 233349 | Одобрение: -2171
Яка врачанка,къпана ли е? Що с отнася до това трасе/не шосе ще вметна ,че там е толкова вълнообразен асфалта че лек автомобил нд 70км/ч подскача.
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kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 640201 | Одобрение: 126511
Пак ТИР....Ако нямаше ТИР нямаше да се обърне.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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