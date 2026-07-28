Тир се обърна на пътя между Враца и Мездра

Снимка: Фейсбук, И. Иванова

Тир се обърна на път Е-79 между Враца и Мездра, става ясно от публикации в социалните мрежи.

Инцидентът е станал преди Мездра в посока Враца, като движението и в двете посоки е блокирано, предава bTV.

Към момента няма информация за пострадали.

Движението се отбива през село Моравица.

Редактор "Екип на Петел",

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