Тир се обърна в района на Видин

25.12.2025 / 11:41 0

Снимка: Фейсбук

Тир се е обърнал в района на Видин. Това става ясно от кадри в социалните мрежи. Друг пък е аварирал в канавката.

Видимо пътят не е почистен добре, има снежна покривка и е хлъзгаво. От коментари на шофьори става ясно, че случката се е развила в района на Околовръстното на Видин. 

"Там ограничението е 50 км/ч", информират хората.

Тежка е пътната обстановка и в района на Арчар.

Фокус припомня, че за днешния ден от НИМХ издадоха предупреждения от жълт и оранжев код.

Шофирайте внимателно!

