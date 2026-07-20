Тир се обърна в зелмището на село Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи

Тир се преобърна в землището на с. Ямна и шофьорът загина, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 17 юли за преобърнал се товарен автомобил. Превозваните в него трупи са затиснали кабината. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна помощ и Държавното горско стопанство, пише novini.bg.

Водачът на камиона е установен починал.

На местопроизшествието е извършен оглед и е започнато разследване.

Редактор "Екип на Петел",

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