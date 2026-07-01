Тир се вряза в къща в Монтанско

Стопкадър Нова Тв

Тежкотоварен камион се вряза в къща в монтанското село Липен при катастрофа, станала в сряда около 7 часа сутринта. Произшествието е регистрирано в началото на населеното място по пътя към Криводол. Няма пострадали хора.

По първоначална информация къщата е необитаема, но вследствие на удара по нея са нанесени сериозни материални щети. Имотът е наследствен. Тежкотоварният автомобил е пътувал от „Дунав мост 2” към София. При навлизане в село Липен водачът е загубил контрол над управлението, камионът е преминал през мантинелата, съборил е бетонната ограда на имота и се е врязал в къщата.

"Скоростта е била огромна. Една от стаите я няма, а ударът е стигнал до коридора. Това, което виждам, е трагедия", сподели за NOVA собственичката на къщата.

Зад волана на тира е бил български гражданин на 68 години с трудов стаж зад волана 45 години. Тирът е превозвал шампоани. На водача е съставен акт за установено административно нарушение. По негови думи турски тир е препречил пътя му и влязъл в неговата лента. Шофьорът се опитва да избегне удар, а зад него е имало друг тежкотоварен автомобил с полска регистрация.

Извършва се оглед, а по случая предстои да бъде образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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