Тир се вряза в кола в насрещното край Зимница, две деца и възрастен загинаха
снимка: МВР
Тир премаза автомобил край село Зимница. При инцидента загинаха възрастен мъж и две деца. Други трима ранени са настанени в болницата в Ямбол.
Според първоначална информация тирът навлязъл в насрещното платно и блъснал автомобила, който пътувал в посока Бургас, предаде Нова телевизия.
Заради образувалото се задръстване е вдигнат хеликоптер, който да закара по-бързо пострадалите към лечебно заведение.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!