Тир се вряза в кола в насрещното край Зимница, две деца и възрастен загинаха

снимка: МВР

Тир премаза автомобил край село Зимница. При инцидента загинаха възрастен мъж и две деца. Други трима ранени са настанени в болницата в Ямбол.

Според първоначална информация тирът навлязъл в насрещното платно и блъснал автомобила, който пътувал в посока Бургас, предаде Нова телевизия.

Заради образувалото се задръстване е вдигнат хеликоптер, който да закара по-бързо пострадалите към лечебно заведение.

Редактор "Екип на Петел",

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