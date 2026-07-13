Тирът убиец на "Тракия" е извършвал необичайно много курсове всеки ден почти винаги празен

Кадър МРРБ, Булфото

Мистерията около тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която в петък загина човек, а други двама бяха ранени, продължава да се заплита. Нови данни, представени пред БНТ от Националното тол управление, разкриват необичайно поведение на камиона, който скъса разделителната мантинела, навлезе в насрещното движение и се блъсна в два леки автомобила.

След анализ на движението чрез толсистемата за седмица назад експертите са установили, че тежкотоварният автомобил е извършвал множество курсове всеки ден по едни и същи маршрути, като почти винаги се е движил празен.

Ръководителят на Националното тол управление проф. Олег Асенов заяви пред БНТ, че поведението на камиона е било близко до рисково. По думите му превозното средство често се е движело със скорости, близки до или малко над разрешените, а графиката на маршрутите изглеждала толкова симетрична, че първоначално експертите дори я оприличили на редовна автобусна линия.

Допълнително недоумение буди фактът, че на снимките от тол рамките гондолата на камиона почти винаги изглежда празна, а покривалото на товара е прибрано. Според проф. Асенов автомобилът се е движил постоянно без товар или с минимално натоварване, като е изпълнявал необичайно голям брой курсове всеки ден.

По закон челното и предните странични стъкла трябва да пропускат минимум 70% светлина, а поставянето на фолио, което намалява тази стойност, е забранено.

От Националното тол управление съобщиха, че разработват аналитична система, която ще открива превозни средства с рисков профил, включително такива, които системно извършват нарушения или се движат опасно по пътищата.

Редактор "Екип на Петел",

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