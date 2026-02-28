Тити Папазов блокиран в Израел: Има война. Няма хора по улиците

Булфото

Летището е затворено. Намирам се в апартамента, където живее треньорът на "Апоел Тел Авив". Сега съм на - 4 , където e сигурно. Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България. Това каза за "24 часа" президентът на баскетболния "Левски" Константин (Тити) Папазов, който в момента е блокиран в Израел.

"Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм, няма повод за притеснение", добави той

