Тийнейджър атакува свой връстник с палка и бокс на улица във Вършец
18.06.2026 / 14:46 0
Пекселс
14-годишно момче нападна с удари с палка и бокс свой връстник във Вършец, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 17 юни на бул. "България" - в района на кафе.
Пострадалият е прегледан и е освободен за домашно лечение, предаде "Дарик".
По случая са снети сведения от потърпевшия и се води разследване.
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