Тийнейджър атакува свой връстник с палка и бокс на улица във Вършец

Пекселс

14-годишно момче нападна с удари с палка и бокс свой връстник във Вършец, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 17 юни на бул. "България" - в района на кафе.

Пострадалият е прегледан и е освободен за домашно лечение, предаде "Дарик".

По случая са снети сведения от потърпевшия и се води разследване.

Редактор "Екип на Петел",

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