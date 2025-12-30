Тийнейджър извади пистолет срещу майката на 14-годишната си изгора

снимка Булфото

Непълнолетен е заплашил майката на момиче, което искал за своя съпруга, и е стрелял с газов пистолет в дома му в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Скандалът между двамата е бил снощи в 22:45 часа в жилище на улица „Трета“.

Майката, на 30-годишна възраст, не давала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел. Той отишъл в дома на момичето с газов пистолет, който взел от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил майката с него и произвел изстрел във въздуха. Жената се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите, които пристигнали на мястото на инцидента.

Непълнолетният и 38-годишен мъж, който при сборичкването го ударил по главата, са задържани. Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.

Подобен инцидент с използване на газов пистолет от непълнолетен имаше на 16 септември в Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково. Тогава по време на междучасие деветокласник произведе изстрел от прозореца на класната стая, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!