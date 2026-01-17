Тийнейджър попадна в болница след коктейл от енергийни напитки и вейп

снимка Булфото

15-годишен тийнейджър постъпи за лечение във филиала на спешна медицинска помощ в Чирпан, след като не се е почувствал добре след употреба на енергийна напитка и пушене на електронно устройство (вейп), съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.



Пред униформените служители момчето обяснило, че е изпил пет кутии енергийна напитка и е пушил вейп.



За установяване на съдържанието на вейпа на ученика е взета е кръвна проба за токсико-химична експертиза.



Електронното устройство е предоставено на органите на реда от бащата на момчето с протокол за доброволно предаване.



По-късно същия ден момчето е било откарано в болница в Стара Загора, където е било прегледано и освободено, предаде plovdiv24.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!