Тийнейджър влиза в затвора за убийството на жена, след побой пред магазин в Перник

Съдът призна за виновен подсъдимия Д. П., обвинен от Окръжна прокуратура – Перник за умишлено убийство по хулигански подбуди, извършено в непълнолетна възраст – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли миналата година 17-годишният Д. П. е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в град Перник. Пострадалата Р. Х. е транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Въпреки продължителното лечение, на 20 септември миналата година жената е починала. Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.

След съдебно следствие съдът осъди Д. П. на осем години и шест месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

През март тази година съдът остави в ареста младежа, обвинен за убийството на жена в Перник. Магистратите потвърдиха определението на Окръжен съд - Перник, според което не е разколебано обоснованото предположение, че младежът е извършител на деянието.

