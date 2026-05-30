Тийноватор: Над 600 ученици от 30 града представят иновативни бизнес проекти

Стопкадър бТВ

Над 600 ученици от 30 града в страната представят своите иновативни бизнес проекти на финала на предприемаческата програма „Тийноватор“ в София.

В продължение на осем месеца младите хора работят с ментори от бизнеса, а днес защитават проектите си пред инвеститори и партньорско жури, част от което е и журналистът и водеща на bTV Жени Марчева.

Най-добрите отбори ще получат подкрепа и финансиране за развитието на своите идеи.

„Тази година имаме над 69 проекта и днес ги презентират пред жури и ги представяме пред една реална бизнес среда, в която учениците получават сцена“, каза за бТВ Зорница Миткова, директор на „Тийноватор“.

„Беше много по-важно за нас не просто да предадем сухи знания, ами да запалим искрата“, коментира Илияна Мендез, ментор.

„Ние винаги сме вярвали в нас и се надяваме, че днес ще спечелим“, казва участник.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!