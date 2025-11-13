Тоалетната в полицията на най-богатата община потресе България

Кадър Несебър, К.Керанов

Гражданка публикува в социалните мрежи потресаващи кадри от полицейското управление на една от най-богатите общини на глава от населението в България - Несебър.

Ето какво пише тя:

Днес ми се наложи да отида до Слънчев бряг да пусна жалба в полицейското управление по личен казус,но не се оказа толкова ,,слънчев"след като ми се наложи да да ползвам тоалетната в полицейското управление !

Как може на такова място въобще да има подобна тоалетна, и то в 21 век ,но това със сигурност не е проблем нито за служителите ,нито за тези които са сложили знамето на Европейския съюз пред управлението ,а за дата месецът и температурата -36 градуса то е очевадно .

Срам и позор бих казала ,но това може би никого не касае .

Това е един от най-скъпите курорти, и би следвало да изглежда Европейски или ???"

Коментарите не закъсняха:

Българинът така и не се научи, че колкото вложи-толкова ще получи. Какви тоалетни очаквате и от къде точно да дойдат с парите, които отделяте за данъци?! Ремонтът на подобна тоалетна е 3-5 хиляди лв. Ние все ревем, че всичко било скъпо, не се плащат данъци(най-ниските в Европа), глоби, не ни се спазва нищо. Какви претенции имаме за каквото и да било?! В Германия, например, няма да видите такава тоалетна в държавна институция, само че на 10 000 евро заплата, германецът плаща почти 5 000 евро данъци и удръжки. На заплата 3 500 евро, му спират над 1 000 евро. А при нас-всичко живо в сивия сектор. Осигуровките на минимална, съответно и удръжките. Двойно счетоводство и укриване на доходи...

Ами то ние сме в будна кома чедо,то я няма оная нашата България,го само пусни телевизора и виж какво е в Парламента и за две минути ти става -ясна ситуацията.

Ако решат да правят ремонт колко ли милиона ще глътне

Тук няма нищо европейско, както и в целия Сл Бряг! Лоша инфраструктура, липса на обществена хигиена, транспорт. Навсякъде в Сл Бряг по улици, особено в центъра, на автобусни спирки и светофари, цари мизерия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!