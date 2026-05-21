Точката за ПУП в местността Баба Алино отпадна от дневния ред на ЕСУТ

Сериозно напрежение беляза вчерашното заседание на Експертния съвет по устройство на територията във Варна, след като точка от дневния ред, свързана с допускане за изработване на подробен устройствен план с обхват няколко зони в местността Баба Алино, предизвика остър спор.

Точката, включена в дневния ред под номер 33, предизвика реакция от страна на общински съветници от "Възраждане", които настояха предложението да отпадне до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. От групата на "Възраждане" в Общинския съвет преди началото на ЕСУТ разпространиха официалната си позиция до медиите, в която определиха предложението като "опит за последващо узаконяване на действия, които редица институции вече определиха като незаконни".

Председателят на Експертния съвет по устройство на територията арх. Кристиян Саралиев уточни за Радио Варна, че нито ЕСУТ, нито Община Варна могат чрез процедура по допускане на ПУП да узаконят незаконно строителство. Той подчерта, че подобни твърдения не отговарят на закона и създават погрешни внушения. Според него общинските съветници "не знаят как работи Законът за устройство на територията". Той допълни, че "актуалната новина е, че на територията на община Варна се строи незаконно, защото няма действащи регулационно-застроителни планове, които да регулират процеса".

Това, което щяхме да гледаме под точка 33, не можахме да го гледаме, защото го изтеглиха, каза още Саралиев. Той допълни, че по време на заседанието общинските съветници от "Възраждане" са отказали да станат от масата и са издали заповед да бъде премахната точката от дневния ред, а суматохата по време на ЕСУТ е довела до загуба на време на 25 души. Крайно разочарован съм, че проектантите изтеглиха точката, подчерта Саралиев.

