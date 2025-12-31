Точно преди 156 години е открито едно от седемте чудеса на света - храма на Артемида в Ефес

Мая Иванова. Снимка: Уикипедия, Адам Кар

Повечето хора свързват последния ден от годината с приготовления за празничната нощ, с почивка, с хапване, пийване, но е и с работа. Това обаче не е било така столетия наред. Доказателство за твърдението е, че на 31 декември 1869 г., няколко часа преди новата 1870 година, английският архитект, инженер и археолог-любител Джон Ууд открива руините на легендарния храм на Артемида в Ефес, едно от седемте чудеса на древния свят, на дълбочина седем метра южно от Измир .

Великолепният храм е построен от архитекта Хирократ през 550 г. пр. Хр. в град Ефес на брега на Мала Азия (днешен Селчук, Турция). Най-добрите майстори на гръцкия свят са допринесли за скулптурната украса на храма, а статуята на богинята Артемида е изработена от злато и слонова кост. Храмът на Артемида е бил използван не само за религиозни церемонии. Той е служил и като финансов и бизнес център на Ефес. Храмът е бил напълно независим от градските власти и се е управлявал от колегия от жреци.

През 356 г. Хр. суетен ефесец на име Херострат, желаейки да постигне вечна слава, подпалил великия храм. Оттогава името на Херострат се е превърнало в нарицателно и е влязло в историята, въпреки че според градския съвет той е трябвало да изчезне завинаги от човешката памет. В началото на 3 век пр.н.е. храмът е напълно възстановен. Самият Александър Велики е допринесъл със средства за построяването му .

Храмът на Артемида е бил широк 51 метра, дълъг 105 метра и е имал колони с височина 18 метра. Покривът е бил поддържан от 127 колони, подредени в осем реда. Според легендата всяка от тези колони е била дар от един от 127-те гръцки царе.

Интериорът на храма бил украсен със забележителни статуи на Праксител и Скопас, но още по-величествени били неговите стенописи. Така, в знак на благодарност към Александър Велики, ефесяните поръчали негов портрет от художника Апелес, който изобразил военачалника, държащ гръмотевица, подобно на Зевс.

С триумфа на християнството храмът се разпада, а с падането на Византия е напълно разграбен за строителни материали. Малкото, което е останало, е разрушено от земетресения.

Ето всичките 7 чудесата на света, изброени в реда на тяхното създаване:

Пирамидите в Гиза (2575 – 2465 пр.н.е.) – Това са пирамидите на фараоните Хуфу (Хеопс), Хефрен и Микерин. Намират се в Гиза, Египет.

Висящи градини на Семирамида (8 – 6 век пр. Хр.). Построени са от Навуходоносор. Областта се намира в днешен Ирак.

Статуя на Зевс Олимпийски (430 пр.н.е.) – Построена от древногръцкия скулптор Фидий.

Храм на Артемида в Ефес (550 пр.н.е.) – Построен по заповед на цар Крез. Намирал се е в Ефес, днешна Турция.

Мавзолей в Халикарнас (353-351 пр.н.е.) – Гробница на цар Мавзол – владетелят на Кария. Намира се в Халикарнас, град Бодрум в днешна Турция.

Родоски колос (292-280 пр.н.е.) – Масивна статуя, посветена на бог Хелиос. Намирала се е в залива на о. Родос.

Александрийски фар (280 пр.н.е.) – Фарът се е намирал в Александрия и е издигнат от Сострат Книдски.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!