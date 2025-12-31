Точно в полунощ Нова телевизия с нова визия и лого

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Нова телевизия съобщи, че точно в полунощ медията ще представи новите си визия и лого новото.

Те изразява нашата същност, ценностите, които ни водят, както и мястото, което заемаме в ежедневието на хората.

В основата стои едно кратко, но силно послание. То е: „Тук сме заедно“, съобщи Ани Салич по новините на Нова.

От началото на новата година информационният канал Нова news и филмовият канал Кино Нова също ще бъдат с нова визия.

История сочи, че Нова телевизия стартира като ефирен регионален телевизионен канал в София на 16 юли 1994 г. Първият кадър в програмата на телевизията е българският игрален филм „Всичко е любов“ (1979). На 7 август 1995 г. е излъчена първата новинарска емисия „Календар“. На 17 септември 1997 г. е първият брой на първия сутрешен блок по телевизията „Почна се“.

На 18 юли 2003 г. Нова телевизия получава лиценз за национално ефирно разпространение на своята програма на честотите на Първи канал „Останкино“. Така Нова ТВ става третата национална телевизия в България (след Канал 1 и БТВ).

