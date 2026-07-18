Тодор Джиков: Не можем да подпомагаме Украйна, почти се изравни лев с евро

Кадър Bulgaria On Air

Казусът с Киевската конвенция не е нито гаф, нито преднамерено действие. Така депутатът от ПГ на "Прогресивна България" Тодор Джиков коментира пред "Опорни хора" декларацията от срещата в Киев и споровете около това подкрепя ли я България, или не.

"При една такава среща принципът е да има подготвена декларация още преди срещата и е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украйна и Русия, да се приеме и да се публикува", посочи Джиков пред Bulgaria On Air.

"Категорично стоим на позицията си, че в момента нямаме възможност да подпомагаме Украйна финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия", каза още той.

На критиките на опозицията, че от "Прогресивна България" защитават руската олигархия, Джиков отговори: "Напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север."

Голямото поскъпване вече е факт, посочи депутатът на финала.

"Всички виждаме, че почти се изравни лев с евро. Мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока", посочи гостът.

Той цитира данни на НСИ за май и юни, когато се наблюдава 3% спад на цените в малката кошница. По думите му видно има тенденция на овладяване на поскъпването.

Редактор "Екип на Петел",

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