Тодор Марев: Черно море ще победи с 2:0 в дербито на Варна

Снимка: Фейсбук, Бойчо Марев

Легендата на Черно море Тодор Марев е убеден, че неговият роден клуб ще спечели битката на Варна в събота на „Тича“.

„Нашият отбор е по-класен и по-обигран, а и за разлика от съперника ние запазихме състава си от есента. Ако футболистите на Черно море показват това, което могат, те са в състояние да победят всеки у нас, тъй като могат много. Първият мач от всеки полусезон е най-труден, но аз се надявам, че нашите ще го изиграят на ниво, а и Илиан Илиев ще подготви печеливша стратегия. Черно море ще ликува, и мисля, че ще победи с 2:0“, заяви за Novsport.com рекордьорът по изиграни мачове за „моряците“.

„Спартак ще е поставен под огромно напрежение, тъй като всеки мач за него напролет е като финал. При тях обаче имаше голямо текучество през зимната пауза. Все пак взеха девет нови попълнения, и колкото и опитен да е техния наставник Гьоко Хаджиевски, ще отнеме време, докато се получат желаните взаимодействия и синхрон между отделните линии“, допълни Марев.

